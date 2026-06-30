Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (8 WTA) сегодня в двенадцатый раз в карьере стартует на Wimbledon. В первом круге восьмая сеяная турнира сыграет против соотечественницы Дарьи Снигур (77 WTA).

Спортсменка рассказала о своем состоянии и специфике перехода на травяное покрытие. Слова приводит Суспільне Спорт.

Была небольшая травма, дискомфорт. Но сейчас уже получилось несколько дней отдохнуть и перенастроиться. Для меня было важно тоже немного поработать над определенными вещами на траве, потому что это очень быстрое [покрытие, если] с грунта переходить. Нет времени останавливаться — надо идти дальше, работать и стараться как можно быстрее подготовиться к турниру. Еліна Свитолина

Во время подготовки к мейджору Свитолина дважды доходила до четвертьфиналов на травяных турнирах. В Берлине она потерпела поражение, а в Бад-Хомбурге снялась с соревнований из-за травмы.

Соболева выиграла грунтовый турнир в Польше.