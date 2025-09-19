Олег Шумейко

Марта Костюк (WTA, 26) одержала победу над Элизабеттой Коччаретто (WTA, 91) в первом матче полуфинального противостояния Италия – Украина Кубка Билли Джин Кинг 6:2, 6:3.

За полтора часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из восьми и дважды ошиблась при подаче. Итальянка сделала 1 эйс и 5 «двойных». Это была третья встреча теннисисток – Костюк пока не проигрывала.

Следующими на корт в 14:00 по киевскому времени выйдут Элина Свитолина и Жасмин Паолини.