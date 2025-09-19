Украина и Италия определились с составом на полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Коччаретто и Костюк начнут противостояние
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Сборные Италии и Украины определились с составом на матч полуфинала Кубка Билли Джин Кинг.
Первыми на корт выйдут Марта Костюк и Элизабетта Коччаретто. Следом состоится матч первых номеров Элины Свитолиной и Жасмин Паолини. И при необходимости на корт выйдут сестры Людмила и Надежда Киченок с Жасмин Паолини и Сарой Эррани.
Расписание игр Италия – Украина в Кубке Билли Джин Кинг:
Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк
Жасмин Паолини – Элина Свитолина
Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Надежда Киченок
