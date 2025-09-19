Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью billiejeankingcup.com высказалась о полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг с национальной командой Италии:

Это полуфинал. Никогда не знаешь, чего ожидать. Будет много нервов, поэтому нам придется с этим смириться. Да, это будет действительно интересный матч.

О потенциальном матче с Паолини:

Это новый день. Я ожидаю тяжелой борьбы, она хорошая игрок. У нее также был тяжелый матч (против Ван Синьюй). Я сделаю все возможное тактически с командой, чтобы подготовиться как можно лучше.

Напомним, что противостояние состоится 19 сентября в китайском Шэньчжэне.