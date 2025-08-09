Олег Гончар

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская узнали своих соперниц во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Свитолина, посеянная под десятым номером, встретится с чемпионкой Wimbledon-2024 Барборой Крейчиковой из Чехии. Это будет их третья встреча — предыдущие два матча выиграла чешка.

Костюк сыграет против немки Татьяны Марии, которая в первом раунде победила американку Уитни Осигве. Для Костюк и Марии это вторая встреча — в 2024 году на WTA 1000 в Торонто победу в двух сетах одержала украинка.

Ястремская противостоит болгарской квалифаерке Виктории Томовой, которая одолела американку Энн Ли.

Напомним, четвертая украинка на турнире Юлия Стародубцева уступила в первом раунде француженке Леолии Жанжан.

