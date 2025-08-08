Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 63) уступила в первом круге хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

В трех сетах украинка проиграла Леолии Жанжан из Франции (WTA 95) — 5:7, 6:1, 4:6.

В решающем сете Юлия имела преимущество – 3:0 с двумя брейками, но не смогла закрепить успех и в итоге уступила.

Со второго круга начнут свои выступления – Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.