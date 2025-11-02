Урсу завоевал восьмой титул ITF в карьере
Теннисист победил серба Милича в финале в Египте
В финале турнира ITF M15 в египетском Шарм-эль-Шейхе украинец Вадим Урсу (ATP 508) обыграл серба Огнена Милича (ATP 640) со счетом 7:5, 6:3.
Украинский теннисист в финале престижного турнира ITF M15 одолел сербского соперника за 1 час 33 минуты.
Урсу продемонстрировал стабильную игру, хотя и затянул первый сет.
Отметим, что эти теннисисты уже играли 24 октября на турнире в Египте и тогда выиграл серб.
Это уже восьмой титул Вадима в одиночном разряде на турнирах Международной теннисной федерации (ITF).
Напомним, ранее Дарья Снигур победила в Глазго.
