Дарья Снигур
В финале турнира ITF W75 украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 165) победила швейцарку Сюзанн Бандекки (WTA 199) со счетом 6:4, 6:3.
Матч длился 70 минут. Снигур проигрывала геймы в начале сетов, но быстро сравнивала счет и выходила вперед.
Для теннисисток это был шестой очный матч. На данный момент у Снигур пять побед и одно поражение.
Напомним, в полуфинальном матче Снигур в трех сетах одолела немку Мону Бартель.
