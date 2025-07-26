Винус Уильямс: «Я все еще могу контролировать ситуацию на корте»
Американская теннисистка обещает показать свою лучшую игру
около 5 часов назад
45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала свою физическую форму после выступления на турнире WTA-500 в Вашингтоне, где дошла до 1/8 финала, но уступила польке Магдалене Френх — 2:6, 2:6. Слова приводит RMC Sport.
Меня не нужно спрашивать, как вернуть форму — я её никогда не теряла. Этот вопрос больше подходит для тех, кто позволяет себе расслабиться.
Несмотря на поражение, легендарная американка осталась довольна своим выступлением:
Мне было весело. Я снова почувствовала себя в игре, провела несколько матчей — это уже плюс. Хорошо, что я до сих пор могу контролировать ситуацию на корте. Жаль только, что не смогла завершать розыгрыши. Но я знаю: могу играть лучше — и еще покажу это.
Киченок победила с камбэком и стала чемпионкой турнира WTA в Праге.
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