Владимир Кириченко

Впервые в истории первая и вторая ракетки мира в мужском мировом рейтинге вышли в финалы трех турниров Большого шлема в одиночном разряде за один сезон. Об этом сообщает статистический портал Opta.

В финале Wimbledon-2025 встретятся лидер рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Эти же теннисисты, которые на тот момент занимали первые два места рейтинга ATP, играли в финале Roland Garros-2025, победу одержал Алькарас в пяти сетах.

На Australian Open-2025 в финале играли Синнер, который занимал первое место рейтинга, и на тот момент вторая ракетка мира Александр Зверев (3:0 в пользу Синнера).

Матчи мужского одиночного разряда на Wimbledon-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас. Мужской финал состоится в воскресенье, 13 июля.

Напомним, Синнер выиграл 9 сетов подряд у Джоковича, Янник обошел Федерера и установил рекорд.