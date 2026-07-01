Украинская теннисистка Марта Костюк (13 WTA) высказалась о победе над аргентинкой Надей Подорой (574 WTA) менее чем за час. Слова спортсменки передаёт «Суспильне Спорт».

Я могу сказать, что это в принципе один из таких более простых для меня матчей. Конечно, все матчи на Больших шлемах — это большая ответственность, в первую очередь, и выходить на корт всегда нервозно. Этот матч не был ничем другим: я также нервничала, но знала, что именно хочу делать на корте. Снова же: трава — специфическое покрытие, но я рада, как справилась. В принципе я довольна матчем.

Я достаточно уверенно начала. Первый гейм на приеме был такой быстрый, я как-то ничего не приняла в корт, но потом как-то привыкла и в принципе было нормально. Не чувствовала, чтобы был какой-то нервный момент. Я так же сделала брейк сразу же в начале второго сета, поэтому чувствовала себя достаточно комфортно.

Какое состояние? Чувствуется хорошо, потому что снова же: это победа. Но самое важное для меня то, что я здорова. И снова-таки: покрытие непростое. Я так каждый матч выхожу, каждую тренировку и говорю себе, пожалуйста, не ломайся. [В первом матче] было то же самое. То есть все хорошо, но да, я всегда держу это в голове.

Я пока не думала о [следующей сопернице]. На тренировке мы поработаем над некоторыми вещами для следующего матча, но в целом я концентрируюсь на том, чтобы просто продолжать работать дальше и быть стабильной в этом.