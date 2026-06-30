Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (8 WTA) прокомментировала своё поражение от Дарьи Снигур (77 WTA) в первом круге Wimbledon-2026. Теннисистка призналась, что подошла к матчу не в оптимальных кондициях из-за проблем со здоровьем и насыщенного графика.

По словам Свитолиной, ей не удалось адаптироваться к специфике травяного покрытия. В то же время украинка планирует использовать незапланированную паузу для полноценного восстановления и отдыха после тяжелого отрезка сезона. Слова приводит Суспільне Спорт.

В общем, не чувствовала себя хорошо. Где-то [Снигур] хорошо сыграла. Поэтому вот так. Матч не задался сегодня так, как мы работали на это. Не чувствовала себя на 100 процентов. Много на это есть причин. Трава такая очень неожиданная, и сложно вообще на ней играть, когда не имеешь контроля над мячом. И сегодня я не чувствовала нормально ни мяч, ни корт, ни ракетку. Ничего страшного. Жизнь продолжается. Сейчас будет время, чтобы восстановиться наконец, потому что после Ролан Гарроса сразу я переходила на траву. Много было турниров: и Берлин, и Бад-Хомбург. Поэтому я на самом деле сейчас рада — конечно, смотря на более позитивную сторону, — что у меня будет сейчас отдых. Немного залечить травмы, отдохнуть ментально. Елина Свитолина

Калинина уступила Рахимовой на старте Wimbledon-2026.