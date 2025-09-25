Олег Гончар

Четырехкратный чемпион турниров Grand Slam и вторая ракетка мира Янник Синнер еще не определился, будет ли он участвовать в финальном этапе Кубка Дэвиса-2025. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции турнира ATP-500 в Пекине, сообщает Spazio Tennis.

«Честно говоря, мне еще нужно принять решение по поводу Кубка Дэвиса, я сейчас об этом не думаю. Посмотрим». Янник Синнер

Сборная Италии, действующий чемпион турнира, в значительной степени обязана своим успехом вкладу Синнера. Финальный этап Кубка Дэвиса пройдет с 18 по 23 ноября в Болонье, Италия.

В четвертьфинале итальянцы будут сражаться со сборной Австрии.

Напомним, ранее женская сборная Италии выиграла Кубок Билли Джин Кинг.