Ястремская снялась с матча третьего круга в Цинциннати
Украинка не вышла на корт против Кори Гауфф
около 2 часов назад
Даяна Ястремская / Фото: j48tennis.ne
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не вышла на матч третьего круга турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) против второй ракетки мира, американки Кори Гауфф.
Благодаря этому Гауфф автоматически прошла в 1/8 финала, где сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко и итальянкой Лучией Бронцетти.
Турнир в Цинциннати продолжается с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей чемпионкой является первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко.
Напомним, Ястремская во втором круге турнира обыграла Викторию Томову.