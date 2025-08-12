Олег Гончар

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не вышла на матч третьего круга турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) против второй ракетки мира, американки Кори Гауфф.

Благодаря этому Гауфф автоматически прошла в 1/8 финала, где сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко и итальянкой Лучией Бронцетти.

Турнир в Цинциннати продолжается с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей чемпионкой является первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко.

Напомним, Ястремская во втором круге турнира обыграла Викторию Томову.