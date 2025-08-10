Ястремская вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати
Украинка в трех сетах обыграла болгарку Томову
25 минут назад
Фото: j48tennis.net
Диана Ястремская (WTA, 31) во втором круге турнира серии WTA1000 в американском Цинциннати обыграла Викторию Томову (WTA, 102) 6:4, 2:6, 6:2.
За 2 часа на корте украинка 5 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-поинтов из одиннадцати и 7 раз ошиблась при подаче. Болгарка сделала 7 эйсов, 4 брейка и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Ястремской станет победительница противостояния Ван Синь – Коко Гофф.
Напомним, что ранее Марта Костюк вышла в третий круг соревнований в Цинциннати.
