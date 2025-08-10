Олег Шумейко

Диана Ястремская (WTA, 31) во втором круге турнира серии WTA1000 в американском Цинциннати обыграла Викторию Томову (WTA, 102) 6:4, 2:6, 6:2.

За 2 часа на корте украинка 5 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-поинтов из одиннадцати и 7 раз ошиблась при подаче. Болгарка сделала 7 эйсов, 4 брейка и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Ястремской станет победительница противостояния Ван Синь – Коко Гофф.

Напомним, что ранее Марта Костюк вышла в третий круг соревнований в Цинциннати.