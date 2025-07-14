В финале Уимблдона-2025 Ига Швентек разгромила Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0. Матч продолжался 57 минут и стал первым случаем в открытой эре, когда женский финал на этом турнире завершился с «двумя баранками».

A new Wimbledon champion is crowned 🇵🇱



Iga Swiatek defeats Amanda Anisimova 6-0, 6-0 to win the 2025 Ladies' Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/ZnznTxwO5A — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Событие на своей странице в Facebook прокомментировал один из самых известных украинских меценатов тенниса — Юрий Сапронов.

«В одном из недавних интервью крупному украинскому спортивному изданию я в очередной раз сказал, что тенниса существует два — есть теннис, и есть женский теннис, — напомнил Сапронов. — Правила одинаковые, продолжительность кортов, высота сетки, вес мячей — всё то же самое. Но результат — очень разный».

The new #Wimbledon champion soaking in every single moment 🥹 pic.twitter.com/rV419BKHyH — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

В подтверждение своей тезы эксперт привел пример из финала Уимблдона:

«Ига Швентек - Аманда Анисимова. Лондон. Центральный корт. 15 тысяч зрителей. Билеты — от 400 до 15 тысяч долларов. Победительница получила около 4 миллионов, финалистка — 2 миллиона. То есть борьба за 2 миллиона в рамках одного матча. И что мы увидели? 57 минут. 6:0, 6:0».

Сапронов обратил внимание на то, что Анисимова до финала выглядела очень уверенно:

«Аманда прошла турнир блестяще. В полуфинале она «вынесла» первую ракетку мира — Арину Соболенко. Но в финале — полный ступор, паралич, отсутствие какой-либо реакции. Это — женский теннис. Чистая психология, абсолютно другая «подвижная» нервная система и куча «червяков» в голове».

A new name on the Honours Board...



2025 I. Swiatek 🇵🇱#Wimbledon pic.twitter.com/OKhvVKHJwH — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

«Впервые в истории открытой эры Уимблдона женский финал завершился со счетом 6:0, 6:0. В последний раз что-то подобное было ещё в 1911 году», — добавил эксперт.