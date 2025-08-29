Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Польше
Украинка в трех сетах обыграла представительницу Франции Лим
Катарина Завацкая (WTA, 477) во втором круге турнира серии ITF50 в Польше обыграла Ализэ Лим (WTA, 908) 3:6, 6:3, 7:5.
За 3 с четвертью часа на корте украинка реализовала 8 брейк-поинтов из одиннадцати и дважды ошиблась при подаче. Француженка сделала 1 эйс, 7 брейков и одну «двойную». Это была вторая встреча теннисисток – в 2017 году также победила Завацкая.
Следующей соперницей Катарина на соревнованиях станет вторая сеяная Ева Веддер.
Напомним, что Марта Костюк вышла в третий круг US Open.
