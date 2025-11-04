Барком-Кажани во второй раз уступили в Плюс-лиге
Львовяне проиграли и опустились в турнирной таблице
около 1 часа назад
Украинская команда Барком-Кажаны не смогла удержать преимущество в номинально домашнем матче польской Плюс-лиги.
В Кракове львовяне уступили Ольштину со счетом 1:3.
Первый сет остался за Кажанами, но дальше доминировал соперник, который хорошо сыграл на блоке.
Самым результативным в Баркоме стал Василий Тупчий — 16 очков, Игорь Ворнюк добавил еще 14.
Плюс-лига. 3-й тур
Барком-Кажаны — Ольштын 1:3 (25:21, 19:25, 25:27, 23:25)
Это второе поражение Кажанов в сезоне (1-2). Команда имеет 3 очка и занимает 9-е место среди 14 команд.
Напомним, Барком-Кажаны одолели Норвида на тай-брейке
Поделиться