Олег Гончар

Украинская команда Барком-Кажаны не смогла удержать преимущество в номинально домашнем матче польской Плюс-лиги.

В Кракове львовяне уступили Ольштину со счетом 1:3.

Первый сет остался за Кажанами, но дальше доминировал соперник, который хорошо сыграл на блоке.

Самым результативным в Баркоме стал Василий Тупчий — 16 очков, Игорь Ворнюк добавил еще 14.

Плюс-лига. 3-й тур

Барком-Кажаны — Ольштын 1:3 (25:21, 19:25, 25:27, 23:25)

Это второе поражение Кажанов в сезоне (1-2). Команда имеет 3 очка и занимает 9-е место среди 14 команд.

Напомним, Барком-Кажаны одолели Норвида на тай-брейке