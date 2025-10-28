Олег Гончар

Львовский клуб Барком-Кажаны в рамках второго тура чемпионата Польши обыграл Норвид из Ченстоховы.

Украинская команда проиграла первый сет, но уверенно выиграла следующие два.

Барком мог победить в четвертом сете, но поляки собрались с силами и завершили его в свою пользу. Однако, на тай-брейке Кажаны оформили победу.

Плюс-Лига. Польша. 2-й тур

Барком-Кажаны (Львов) – Норвид (Ченстохова) – 3:2 (24:26, 25:23, 25:20, 21:25, 15:11)

Напомним, что первый матч сезона в чемпионате Польши украинцы проиграли.