Олег Гончар

В десятом туре польской Плюс-Лиги львовский клуб Барком-Кажаны проиграл на выезде со счётом 1:3 Белхату-ву.

Хозяева доминировали в первых двух сетах и очень уверенно их выиграли. Львовяне сумели сократить отставание в третьем сете, вырвав победу в два мяча.

В четвертом сете Барком-Кажаны были близки к тай-брейку, но в концовке сильнее оказался Белхату-в.

Белхату-в — Барком-Кажаны 3:1 (25:16, 25:19, 23:25, 28:26)

Украинская команда остается на 10-м месте с тремя победами в десяти матчах.