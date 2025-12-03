Олег Шумейко

Барком-Кажаны в матче регулярного чемпионата Польши по волейболу потерпели поражение в матче с Купрумом.

Украинский клуб вел по сетам 2:0, но не смог дожать соперника. Самым результативным в составе «кажанов» стал диагональный Василий Тупчий, который набрал 25 очков.

ПлюсЛига

Барком-Кажаны – Купрум 2:3 (25:23, 25:22, 26:28, 17:25, 18:20)

Отметим, что Барком-Кажаны занимают десятую строчку в турнирной таблице, а Купрум поднялся с предпоследнего на 11 место.

Напомним, что накануне украинцы прервали серию поражений в чемпионате Польши.