Барком-Кажани не удержали победу над аутсайдером чемпионата Польши
Украинский клуб уступил, ведя в счете по партиям 2:0
около 3 часов назад
Фото: ПлюсЛига
Барком-Кажаны в матче регулярного чемпионата Польши по волейболу потерпели поражение в матче с Купрумом.
Украинский клуб вел по сетам 2:0, но не смог дожать соперника. Самым результативным в составе «кажанов» стал диагональный Василий Тупчий, который набрал 25 очков.
ПлюсЛига
Барком-Кажаны – Купрум 2:3 (25:23, 25:22, 26:28, 17:25, 18:20)
Отметим, что Барком-Кажаны занимают десятую строчку в турнирной таблице, а Купрум поднялся с предпоследнего на 11 место.
Напомним, что накануне украинцы прервали серию поражений в чемпионате Польши.
Поделиться