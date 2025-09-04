Барком-Кажаны усилились звездным немцем, который имел опыт выступлений за другой клуб из Украины
Кампа продолжит выступления в чемпионате Польши
около 2 часов назад
Фото: Volleyball World
Барком-Кажаны объявили о громком переходе топового немецкого связующего Лукаса Кампы.
Пасующий на этой позиции заменит Денисса Петровса, который в межсезонье покинул команду. Это не первая команда из Украины в карьере Кампы – в сезоне 2012/13 немец представлял харьковский Локомотив. Также Лукас выступал в немецких Мерзерке, Фридрихсхафене и Воллей Боттропе, российском Белогорье, итальянских Пьяченце и Модене и польских Чарни Радоме, Ястшембски Венгеле и Трефль Гданьске.
