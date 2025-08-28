Олег Шумейко

Впервые с 1994 года женская сборная Украины попала на чемпионат мира. С жеребьевкой «сине-жёлтым» не повезло – украинки в Таиланде попали в группу с топами мирового волейбола Сербией и Японией. Учитывая, что из группы проходит дальше только две команды, шансы на плей-офф выглядели призрачными. Но, бороться надо, к тому же это неплохая лакмусовая бумажка проверить готовность команды к будущему выступлению в Лиге наций.

Сербия – Украина

Матчем против действующих чемпионок мира начинался турнир для нашей команды. Сербки после провального выступления в Лиге наций (3:9 по победам) должны были реабилитироваться и доказать, что являются грозной силой в мировом волейболе. Традиционно, вела игру своей команды лидер и капитан сборной Тияна Бошкович.

Несмотря на счёт 0:3, язык не повернётся сказать, что украинки выступили провально. В блоке-защите игра в целом выглядела довольно равной, и только разница в классе давала о себе знать. Моменты, в которых наши девушки не могли доиграть мяч до пола или атаковали в ауты, сербки били сильнее или находили площадку. Особенно стоит отметить вышеупомянутую Бошкович. Тияна в несвойственной для себя манере много скидывала за блок – «сине-жёлтые» в защите сидели довольно глубоко, в основном ожидая ударов от самой высокооплачиваемой игрокини мира, но у трёхметровки за мячами успевали не всегда.

Из негативного запомнился только старт третьей партии. Украинки, боясь ошибок, иногда атаковали в полсилы, за что сразу же наказывались агрессивными действиями со стороны соперниц. Но на тайм-ауте Якуб Глушак разбудил девушек и призвал к максимальному риску, и игра тут же освежилась.

Герасимчук, Дорсман, Парфьонова та Павлик з Бошковіч після матчу

Для первого матча неплохо, поэтому ожидания от будущих встреч небезосновательно позитивные. Забегая наперёд, если бы немного повезло с календарём, и игра с Сербией была бы после встречи чемпионок мира с Камеруном и травмы Тияны, кто знает, как бы сложилось это противостояние...

Япония – Украина

Далее на сборную Украины ожидала встреча с самой рейтинговой командой квартета H. Аппетит приходит во время еды. Возможно, этим словоупотреблением можно описать переход матча украинок и японок. «Сине-жёлтые» были явным андердогом этой игры. Букмекеры давали котировки около 10 на победу сборной Украины в противостоянии с четвёртой командой мирового рейтинга.

Но это всё было до старта встречи. Первый интернациональный тренер в истории Японии Ферхат Акбаш хотел дать отдых нескольким лидерам, у которых есть определённые проблемы со здоровьем. Правда, это чуть не довело азиатскую команду до провала. Украинки с самого началавышли действовать довольно агрессивно. Главное оружие японок не сработало – сборная Украины в блоке-защите выглядела даже лучше соперниц. Особой похвалы за это заслуживает центральная блокирующая Диана Мелюшкина – украинка поставила 10 «чехлов» (на данный момент рекорд ЧМ-2025).

Мелюшкина после одного из многочисленных блоков

После 2:0 по сетам складывалось впечатление, что японкам сегодня с украинками не справиться. В противостояниях топа мирового волейбола с середнячком, привычной является ситуация, когда до экватора сета игра проходит довольно ровно, но более опытный коллектив берет в эндшпиле партии. Здесь же даже в клочах сборная Украины не давала слабину. Но все изменила большая пауза.

Изменения в составе от сборной Японии, и уже азиатки перехватили инициативу. В третьем сете борьбы не вышло, и польский наставник дал шанс игрокам ротации, пока основной костяк отдыхал перед четвертым сетом. И эта партия имела все – классный старт от украинок (4:1), постоянная смена лидера сета, два очка преимущества в концовке (18:16). И, конечно же, больше-меньше. Самые результативные партии в матче провели Маю Ишикава (10) и Ёшино Сато (6). У нас же Александр Миленко (8 очков) помощи не нашлось. Анастасия Крайдуба, которая удачно заменила Анну Артышук, в четвертой партии добыла для команды только 1 зачетный пункт.

Тай-брейк также был интересен по интриге. Украина начала лучше, но почти сразу потеряла свое преимущество. Все было ровно до подач Сато. Доигровщица со своим усиленным гибридом создала множество проблем на приеме, а найти исполнительницу, которая на высоком мяче спасет команду Дарьи Шаргородской, не удавалось. Был спорный эпизод с, казалось бы, препятствием при передаче нашей связывающей, но судьи интерпретировали его иначе. Японки дожали партию, организовав камбэк с 0:2 по сетам.

А Украина, после победы Сербии над Камеруном, потеряла всякие шансы на проход дальше. Так что последняя встреча уже была сугубо матчем за престиж.

Украина – Камерун

И заключительная игра на чемпионате мира-2025 началась хуже некуда. 2:9 на старте партии и вообще отсутствие какой-либо игры. Сложилось впечатление, что в матче с худшей командой группы девушки просто вышли отбывать номер и надеялись на легкие 3:0 без какой-либо борьбы. И камерунки с высоким блоком и мощными атаками вышли на штурм украинок. Двумя тайм-аутами Глушак помог команде отойти от холодного душа и проснуться. Как только удалось стабилизировать прием, украинки потихоньку начали входить в поединок.

И сразу же «сине-желтые» начали давить на соперниц с подачи. И камерунки посыпались – довести мяч не удавалось никому. 5 передач «на нос» пасующей при 7 эйсах соперниц, постоянная игра на высоких мячах против структурированного блока-защиты украинок – ни к чему хорошему для африканок это не привело. Благо для украинок, сенсаций вв заключительном матче турнира избежать удалось, и с первой победой на чемпионатах мира за 31 год сборная Украины попрощалась с Таиландом.

Могли ли украинки выступить лучше? Конечно, могли. Но в том составе, который был, я оцениваю это выступление на 8 из 10. Собрав лучший состав на этот турнир, можно было бы стремиться и надеяться на большее. Виктория Данчак, Карина Денисова, Виктория Лохманчук, травмированная Юлия Дымар…

За этот турнир я точно могу отметить «+» Мелюшкиной, Миленко и традиционно Кристине Немцевой. Неплохо в определенных матчах выглядели Артышук и Крайдуба, но стабильности не хватило. И огромные вопросы к второй основной доигровщице и центральной блокирующей. Лидер команды последних лет Светлана Дорсман выглядела далекой от оптимальных кондиций – вероятно, еще не удалось набрать форму после повреждения. Ульяна Котар в атаке с годами прибавила, но с блокированием, особенно на краях сетки, все еще остаются проблемы. Юную Полину Герасимчук мы на площадке так и не увидели.

Что касается доигровщиц, то лучшей в паре с Миленко выглядела Валерия Нудьга. Проблемы в атаке Нудьга исправляла за счет стабильной подачи, неплохого приема и подчищений в защите. Андриана Павлик и Мария Капланская для выступлений на таком уровне все еще выглядят сырыми.

Дарья Шаргородская вроде бы и картины не портила, но и поднять уровень атакующих игроков на высший уровень не смогла.

На этом для женской команды Украины этот соревновательный год завершен. Следующий должен быть многообещающим – дебют в Лиге наций и выступление в основном раунде чемпионата Европы. Потенциал у девушек есть, и будем надеяться, что в будущем удастся его раскрыть еще лучше.

Фото: Volleyball World