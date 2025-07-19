Олег Шумейко

Доигровщик сборной Украины Дмитрий Янчук оценил в интервью Суспільне Спорт поражение от сербов в Лиге наций:

Грустно, очень грустно. Хотелось очень победить, мы старались. Возможно, кому-то не удавалось, но играли на максимум. Думаю, сил не хватило. Мы хорошо настраивались на матч, хорошо разобрали сербов, где-то нам не повезло. Но всё же подсели физически, а потом – морально. Сербы сыграли свою игру, а мы – нет. Я сходил вчера на массаж. В целом, более-менее (чувствовал себя). Но к концу третьей партии почувствовал дискомфорт в плече.

Я бы не сказал, что были большие проблемы на подаче сербов. Они в этом матче очень хорошо поставили блок, очень много результативных блоков. Мы тоже пытались подавать силовую подачу, но как вчера не получалось.

О игре с Канадой:

Во-первых, нам нужно отдохнуть, потому что появилось много микро-травм. Отдохнуть морально, подготовиться, выйти и выложиться на максимум. Потому что мы хотим выйти в плей-офф, поэтому нам нужна эта победа.

Следующий матч сине-жёлтые проведут 20 июля против Канады. Начало встречи в 14:00.