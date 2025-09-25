Чехия стала третьим полуфиналистом чемпионата мира
Чехи в четвертьфинале обыграли Иран в четырех партиях
2 дня назад
Фото: Volleyball World
Чехия одержала победу в четвертьфинале чемпионата мира-2025 по волейболу над Ираном 3:1.
Наиболее результативным игроком встречи стал диагональный чехов Патрик Индра, который набрал 22 очка. Следующим соперником Чехии станет победитель матча США – Болгария.
Чемпионат мира-2025. 1/4 финала
Чехия – Иран 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21)
Напомним, что первую полуфинальную пару ЧМ-2025 сформировали Италия и Польша.
