Олег Шумейко

Мужская команда Украины по волейболу выступлением на чемпионате мира-2025 завершила для себя международный сезон. Если вспоминать, каким он выдался для «сине-желтых», то есть чем гордиться, но и моменты, вспоминающиеся с определенной грустью.

Вслед за женской командой украинцы выступили на мировом первенстве. Что интересно, результат почти идентичный. Как и девушки, парни финишировали третьими в группе с одной победой над представителем африканского континента. Но если результат женской команды Украины вспоминается с позитивом (учитывая невероятно близкий матч с будущими полуфиналистками Японии), то на мужчин вылилось немало негатива.

И факторов к этому несколько. Можно вспомнить шикарный дебют «сине-желтых» в Лиге наций – хоть, будем честными, и с ложкой дегтя в конце. И культура боления в нашей стране вряд ли является идеальной – здесь готовы разделять победы, а вот с поражениями игроков оставляют в одиночестве (если еще не добавят сверху критики).

На Филиппинах украинцы провели 3 встречи. В квартете F соперниками Украины были Бельгия, Алжир и Италия. Крепкий середняк европейского волейбола, явный аутсайдер и действующие чемпионы мира. Группа точно не из простых (вспомните хотя бы квартет A), но и на «группу смерти» не тянет. Что интересно, то «матч-жизни», как перед турниром все называли встречу Украина – Бельгия, пришелся на стартовую встречу. Традиционно, «сине-желтые» буксуют на старте турниров, и уже позже втягиваются. Чемпионат мира же такого не позволяет.

Учитывая, что украинцы подходили к матчу с серией из трех поражений в заключительной неделе Лиги наций, было что доказывать. Но получилось как получилось. Заглядывая вперед, можно точно сказать, что эта встреча для «сине-желтых» стала худшей на турнире.

После матча Василий Тупчий сказал следующее:

Это была одна из самых важных игр на этом турнире. Даже нечего комментировать, потому что они нас уничтожили во всех элементах: прием, подача, блок, атака. Они нас обыграли по всем пунктам. Здесь нечего комментировать. Василий Тупчий

И добавить нечего. Особенно заметным было преимущество бельгийцев в блоке-защите. Не сказать, что «красные драконы» демонстрировали что-то экстраординарное. Но соперники могли положиться на одного игрока – диагонального Ферре Реггерса, который получал шансы завершать ключевые эпизоды. И был в этом непревзойден. У нас же такого волшебника не нашлось.

Сразу после поражения капитан Юрий Семенюк сказал следующее:

Есть разные факторы и причины, кто и как выглядел. Бельгия не играла ни в Лиге наций, ни в Золотой Евролиге. Играли ребята, что отдохнули, а не такие, как мы, что уже "сыты" этим волейболом. Что скрывать: атмосфера была не очень уже давно. Мы над этим работаем, и надеюсь, что сможем найти силы и мотивацию на новые матчи. Но мы ещё не опускаем голову. Надеюсь, что у нас ещё не два матча, а больше. Покажем максимум, потому что мы украинцы, никогда не сдаёмся и будем бороться до конца. Юрий Семенюк

Как бы не хочется такое слышать, что от волейбола «уже тошнит», но и игроков можно понять. Украина версии Угиса Крастиньша почти все матчи играла одной шестеркой. И если в прошлом году в Золотой Евролиге Рауль Лосано позволял себе ротации исполнителей, тов этом году как в Лиге наций, так и на чемпионате мира это явление было не запланированным, а, как говорится, по необходимости. После девятимесячного сезона в клубах летом исполнители получили несколько недель отдыха, остальное время тренируясь или играя в напряженные матчи.

Нельзя сказать, что украинцы такие единственные. Но, вероятно, опыт выступлений на таком уровне и умение распределять силы на длинную дистанцию должно приходить через ошибки и неточности. Получив море критики от волейбольного сообщества, «сине-желтые» катком прошлись по Алжиру. И это была хорошо известная доминантная версия Украины – с давлением на подачах, монструозным блоком и потрясающими атаками. Чтобы набраться уверенности перед игрой с Италией – то что доктор прописал.

Но было заметно, что первый матч и реакция на него оставили шрам на игроках. Выразил это Семенюк в экспресс-комментарии:

Надеюсь, что удовлетворили всех болельщиков, которые любят волейбол. 3:0, победа, это важно. А неважно, как команда себя чувствует, как вырывает очко за очком даже в таком противостоянии. Но есть победа, надеюсь, все довольны. Реакция в соцсетях? Провокационный вопрос, можно очень много на эту тему говорить. А вы думаете, что эта победа не будет иметь негативной критики? Будет всегда, и она есть. Просто наши люди не умеют болеть и радоваться, а также принимать поражения. Это спорт, мы тоже люди. Мы, спортсмены, у нас тоже иногда не получается на площадке, но у людей, которые работают на работе, тоже не всегда всё выходит, так? Надо уметь критиковать и воспринимать все ситуации, которые происходят в мире. Юрий Семенюк

А далее – вторая дуэль с Италией за сезон. На такие матчи дополнительная настройка как бы и не требуется. И первые два сета были довольно близкими – только в концовках более опытная в играх такого уровня доказывала разницу в классе. Небольшой провал произошел в третьей партии, но и в трудной ситуации наши соотечественники играть не бросили. Да, в победу и перевод матча в четвертую партию верить было сложно, но тем не менее борьба за каждое розыгрывание была зрелищной.

Все после встречи подытожил наш капитан:

Итог сезона? В Лиге наций от нас не ожидали такого результата, а мы показали, на что способны, и тогда соперники начали оценивать нас (иначе), потому что до этого недооценивали. Мы показали хороший, высокий уровень, но не смогли его удержать на чемпионате мира. В начале (сезона) все было удачно, но конечный результат показал, что нам есть над чем работать. Мне тоже есть куда расти, и я недоволен своим результатом. Юрий Семенюк

Таким образом, на третьем для себя чемпионате мира Украина стала 24-й. После 10-го места в 1998 и 7-й позиции в 2022 годах можно быть недовольным. Надеемся, что недовольство результатом останется и у игроков. И впредь будет заряжать и давать дополнительную мотивацию в следующих сезонах.

Фото: Volleyball World