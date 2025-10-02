Эпицентр-Подоляны сменили главного тренера
Тренером чемпіонів України стане словенский специалист
38 минут назад
Фото: cev.eu
Эпицентр-Подоляны провели изменения в тренерском штабе.
Наставником чемпионов Украины вместо Флавио Гулинелли, который продолжит карьеру в Японии, стал Радован Гачич, сообщает volleyball.ua.
Словенский специалист ранее работал в Любляне, Бранике, Констанце (Румыния), Урале (рф), Аль-Джазире (ОАЭ), ВаЛеПи (Финляндия) и ХАОК Младость (Хорватия). Также Гачич 5 лет возглавлял сборную Австрии.
Напомним, что в сезоне-2025/26 Эпицентр-Подоляны сыграют в Кубке Вызова.
