Денис Седашов

Украинская пляжная волейболистка Марина Гладун прокомментировала победу на чемпионате Европы. В финальном матче украинцы обыграли Францию.

— Мне даже немного страшно брать это интервью, потому что вчера всё было чрезвычайно эмоционально. Это — первая медаль в истории Украины. Насколько это важно для вас? Расскажите нам.

— У меня нет слов, я просто не могу ничего сказать. Это была такая напряженная игра для нас. Но мы выдержали до конца, собрались — и в итоге победили.

— Вы невероятные. Можете сказать несколько слов — что вы сейчас чувствуете? Если посмотреть на всё это, на всех вас, всю поддержку — что у вас внутри?

— Я не могу в это поверить. Спасибо за всю поддержку — она действительно очень важна для нас.

— Вчера вы сказали что-то для своих детей дома. Я хочу передать вам микрофон — у вас слово. Вы можете говорить по-английски, по-украински — как хотите. Это ваша победа!

— Я могу обратиться к детям, да? Максвелл, Самуэль, эта победа — для вас. Вы — моё сердце, моё всё. Спасибо, что вы есть во мне. Вы — самое ценное.

«У меня была мечта, которая сбылась». Марина Гладун после выхода в финал Евро.