Украина впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу
В полуфинале украинцы обыграли испанцев
35 минут назад
Фото: cev.eu
Украинский дуэт в составе Ирины Гладун и Татьяны Лазаренко одержал историческую победу в полуфинале Евро-2025 по пляжному волейболу среди женщин, обыграв соперниц из Испании со счетом 15:21, 21:16, 15:11.
Это — первое в истории Украины попадание в финал континентального первенства по пляжному волейболу.
Финальный матч состоится в воскресенье, 4 августа, в 15:30 по киевскому времени.
«Это история!» Украинки Лазаренко и Гладун – о сенсационном выступлении на чемпионате Европы-2025.