Денис Седашов

Украинский дуэт в составе Ирины Гладун и Татьяны Лазаренко одержал историческую победу в полуфинале Евро-2025 по пляжному волейболу среди женщин, обыграв соперниц из Испании со счетом 15:21, 21:16, 15:11.

Это — первое в истории Украины попадание в финал континентального первенства по пляжному волейболу.

Финальный матч состоится в воскресенье, 4 августа, в 15:30 по киевскому времени.

«Это история!» Украинки Лазаренко и Гладун – о сенсационном выступлении на чемпионате Европы-2025.