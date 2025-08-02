Украинская волейболистка Марина Гладун эмоционально прокомментировала исторический выход в финал женского чемпионата Европы по пляжному волейболу. Слова приводит Суспильне Спорт.

Это невероятно особенный момент. У меня была мечта, которая осуществилась — я до сих пор не могу в это поверить. Мы все немного в шоке... даже больше, чем немного. Мы доказали, что можем соревноваться с любыми соперниками. Это огромный шаг для нас.

Благодарим наших защитников. Если бы не они — мы бы не смогли здесь играть. Благодаря их мужеству, у нас есть возможность представлять Украину.