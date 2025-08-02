Олег Шумейко

Главный тренер мужской команды Украины по волейболу Рауль Лосано высказался в интервью lb.ua о выступлении на чемпионате мира-2025:

Чемпионат мира никогда не бывает легким. Мы начнем наше путешествие на соревновании с матча против Бельгии. Является ли позитивным моментом то, что первыми будут не итальянцы? Не знаю. Все будет зависеть от формы команды, восстановления травмированных игроков. Сначала мы проведем учебный сбор в Польше, посмотрим, в каком состоянии команда.

О целях команды:

Я хочу видеть новый уровень игры от ребят в каждом следующем матче. Я благодарен каждому из команды за наш выступ в Лиге наций. Все ребята показали, что мы умеем и можем играть против сильнейших команд мира. Все наши мысли об Олимпиаде-2028. У нас есть немного меньше, чем три года. Нам нужно улучшать свой рейтинг, расти индивидуально и как команда. Мы можем и должны побороться за Олимпиаду-2028.

Отметим, что в группе F «сине-желтые» сыграют со сборными Италии, Бельгии и Алжира.

Напомним, что капитан сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Польши.