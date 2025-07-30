Олег Шумейко

Главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано в интервью lb.ua подвел итоги выступления команды в Лиге наций:

Меня поразил уровень игры против Бразилии. Матчи против США и Кубы были очень важными. Ребята выкладывались и в итоге одержали победу. Мы очень хорошо работали. Эти победы – это все результат интенсивных тренировок. Благодарен ребятам и искренне впечатлён тем, как команда сыграла против Бразилии: они боролись за каждое очко. Я видел, как они хотят победить. Доволен нашим 14-м местом в мировом рейтинге.

Команда, которая сейчас идет 14-й в рейтинге FIVB, достигла девятого места в Лиге наций. Мы делим седьмое место (у Кубы, Ирана, Болгарии, США и Аргентины тоже по шесть побед, но Куба смогла отобраться в плей-офф благодаря большему количеству очков). Это исторический результат. Украина – это команда-открытие в Лиге наций.

О третьей игровой неделе:

Соперники играли лучше. Дело не только в том, что Украина хотела победить. На таком уровне каждый соперник играет очень хорошо. Сколько раз Украина побеждала Сербию и Канаду за последние четыре-восемь лет? Всегда? Никогда? Иногда?

Меня поразила вся команда. Это была команда, которая выделялась, которая играла и боролась.

Напомним, что женская команда Украины получила приглашение в Лигу наций.