Главный тренер сборной Украины ответил, сыграет ли Плотницкий на чемпионате мира: «Отправил письмо»
Лосано признался, что не согласен с решением доигровщика
около 2 часов назад
Фото: cev.eu
Главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано в интервью lb.ua ответил, стоит ли ждать Олега Плотницкого на чемпионате мира-2025:
Я пригласил 45 игроков для участия в сезоне 2025 года. Плотницкий отправил письмо со своей позицией. Я уважаю его решение, но не согласен с ним.
Напомним, что капитан сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Польши.