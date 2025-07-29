Олег Шумейко

Женская сборная Украины получила официальное приглашение на участие в Лиге наций по волейболу в 2026 году, сообщает Федерация волейбола Украины в соцсетях.

Это стало возможным благодаря высокому рейтингу «сине-желтых» в мировой классификации. По состоянию на 29 июля, украинские спортсменки занимают 15 позицию и являются командой с самым высоким рейтингом среди тех, кто не участвовал в нынешнем розыгрыше ЛН.

Напомним, что сборная Украины недавно выиграла Золотую Евролигу.