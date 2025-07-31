Италия и Бразилия – первые полуфиналисты мужской Лиги наций
Сегодня станут известны их соперники
около 1 часа назад
Сборная Италии / Фото - Yahoo
Определились первые полуфиналисты мужской Лиги наций по волейболу сезона-2025.
Италия в четвертьфинале обыграла Кубу (3:1), а Бразилия – Китай (3:1).
Лига наций-2025. 1/4 финала. Мужчины
Италия – Куба 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21)
Бразилия – Китай 3:1 (17:25, 25:20, 19:25, 25:19, 15:12)
Сегодня, 31 июля, Япония сыграет с Польшей, а Франция – со Словенией.
Напомним, женская сборная Италии во второй раз подряд выиграла Лигу наций.
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