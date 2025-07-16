Лига наций. Украина – Нидерланды. Видеотрансляция
«Сине-желтые» продолжают борьбу за выход в плей-офф турнира
20 минут назад
Фото: Volleyball World
16 июля в словенской Любляне состоится матч девятого тура Лиги наций по волейболу среди мужских команд между сборными Украины и Нидерландов.
Смотрите встречу на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 14:00 по киевскому времени.
Отметим, что на данный момент украинцы в турнирной таблице занимают шестую позицию с пятью победами в 8 встречах.