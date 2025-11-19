Лазаренко и Романюк впервые пробились в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу
Украинская пара впервые в истории дошла до этой стадии
42 минуты назад
В 1/16 финала чемпионата мира-2025 по пляжному волейболу в Аделаиде украинская пара Татьяна Лазаренко и Дарья Романюк обыграла японок Асаму Шибу и Рейку Мураками (2:0).
В первом сете японки повели, но украинские спортсменки перехватили инициативу в середине партии и выиграли со счетом 21:19. Во втором сете преимущество колебалось в 1-2 очка, но при счете 20:20 Лазаренко и Романюк вырвались вперед и взяли сет 22:20.
ЧМ-2025 по пляжному волейболу. 1/16 финала
Асама Шиба / Рейка Мураками (Япония) — Татьяна Лазаренко / Дарья Романюк (Украина) — 0:2 (19:21, 20:22)
Впервые с 1997 года украинская женская пара пробилась в 1/8 финала ЧМ.
Другая украинская пара — Валентина Давыдова и Ангелина Хмиль — выбыла в 1/16 от канадок (0:2).