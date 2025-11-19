Олег Гончар

В 1/16 финала чемпионата мира-2025 по пляжному волейболу в Аделаиде украинская пара Татьяна Лазаренко и Дарья Романюк обыграла японок Асаму Шибу и Рейку Мураками (2:0).

В первом сете японки повели, но украинские спортсменки перехватили инициативу в середине партии и выиграли со счетом 21:19. Во втором сете преимущество колебалось в 1-2 очка, но при счете 20:20 Лазаренко и Романюк вырвались вперед и взяли сет 22:20.

ЧМ-2025 по пляжному волейболу. 1/16 финала

Асама Шиба / Рейка Мураками (Япония) — Татьяна Лазаренко / Дарья Романюк (Украина) — 0:2 (19:21, 20:22)

Впервые с 1997 года украинская женская пара пробилась в 1/8 финала ЧМ.

Другая украинская пара — Валентина Давыдова и Ангелина Хмиль — выбыла в 1/16 от канадок (0:2).