Олег Шумейко

Украинские пары завершили выступления на групповом этапе чемпионата мира-2025 по пляжному волейболу.

В группе A Татьяна Лазаренко и Дарья Романюк уступили лидеркам мирового рейтинга бразильянкам Тамеле и Виктории 1:2 (21:19, 15:21, 14:16). Отметим, что во всех трех партиях «сине-желтые» имели существенное преимущество, но смогли довести до победного результата только в первой партии.

В квартете B Валентина Давыдова и Ангелина Хмиль уступили вторым в рейтинг-листе FIVB Карол Сальгаду и Ребекке 0:2 (17:21, 15:21).

Напомним, что благодаря двум победам в группе оба украинских тандема выступят в плей-офф ЧМ-2025.