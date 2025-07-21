Михаил Цирюк

Парадоксально, но исторический, первый для себя розыгрыш Лиги Наций сборная Украины умудрилась завершить на минорной ноте. Парадокс, собственно, в том, что на турнире, где от сине-жёлтых особенно ничего не ожидали, а финиш не на последнем месте и избегание вылета перед началом соревнования считался бы нормальным результатом, подопечные Рауля Лосано сначала подняли планку ожиданий максимально высоко, а потом не смогли взять эту высоту, разочаровав себя и болельщиков.

Особенность украинского болельщика в том, что он очень быстро забывает о хорошем и привыкает к этому, начиная воспринимать это хорошее, как должное. Пожалуй, чтобы не получать массу хейта в свой адрес, нашим командам в любых видах спорта действительно нужно играть плохо и проигрывать с самого начала: тогда никто ничего от них не ждёт и в конце не разочаровывается. Согласитесь, если бы команда провалила весь турнир, а в конце героически избежала последнего места, все бы её хвалили и благодарили за характер.

В этом же контексте можно вспомнить и то, какого прочухана весной получила сборная Украины по хоккею за поражение в последнем туре и невыход в элитный дивизион на следующем ЧМ. Собственно, оба случая чем-то схожи, потому что наглядно демонстрируют, что какие бы сенсационные результаты не показывала команда на кураже, против уровня не попрёшь, и если его, на этот момент, недостаточно, мы не можем ни на что рассчитывать и ни в чём быть уверенными.

Замечательно, когда команда прыгает выше головы и даёт надежду, однако нужно осознавать, что подобное счастье может закончиться в любой момент, даже когда до цели остаётся сделать один шаг. Итак, свой последний шаг к плей-офф Лиги Наций сборная Украины по волейболу не сделала, однако это никоим образом не отменяет того, что команда Лосано провела классный турнир, который подарил нам много положительных эмоций.

Яркий турнир с проваленной финишной чертой

Сюрпризы от сборной Украины на этом турнире начались с самого старта. Сухая победа в матче против США (25:22; 25:20; 25:23) и успех в следующем матче против Кубы (3:2) сразу подняли наш уровень ожидания от команды. Далее были очень конкурентные поражения на тай-брейках от мощных Бразилии и Ирана, однако в целом первая неделя показала, что мы точно не чужие на этом празднике волейбола.

Вторую игровую неделю сине-жёлтые начали с ожидаемого поражения от Франции (0:3), однако далее всё пошло как по маслу: победы над Турцией (3:0), Японией (3:2) и Болгарией (3:1). Таким образом к решающей неделе наша команда подходила с 16 очками и пятью победами, и мысли о плей-офф становились всё более смелыми и навязчивыми.

Ещё больше уверенности в себя придал первый матч заключительной, четвёртой игровой недели. В напряжённомВ 5-сетовом матче с интригой до последнего розыгрыша Украина победила Нидерланды и, во-первых, официально гарантировала себе сохранение прописки в Лиге наций на следующий сезон, а во-вторых, приблизилась к плей-офф на расстояние шага, однако сделать его так и не суждено.

После Нидерландов было очередное на этом турнире поражение, за которое не стыдно. Украинцы смогли дать бой чемпионам мира Италии, отыгрались с 0:2 и заработали одно очко, хотя до этого никогда в истории не выигрывали у этого соперника даже сета. Мечта казалась все ближе, ведь впереди оставались матчи с аутсайдерами - Сербией и Канадой.

Но в последний момент сборная Украины все же не справилась с давлением. Перед встречей против Украины Сербия занимала последнее место в турнирной таблице, поэтому была вынуждена отчаянно бороться за жизнь. Наша команда была довольно явным фаворитом встречи, однако сдержать этого раненого зверя, к сожалению, не смогла. Сухое поражение 0:3 без реальной борьбы в ни в одном из сетов, куча ошибок и полный провал, после которого сами игроки не сдерживали эмоций.

Последним шансом спастись был 12-й матч против сборной Канады, но там всё сложилось ненамного лучше. В этот раз все сеты были близкими, но поражение 1:3 не оставило сине-желтым никаких надежд на плей-офф. В итоге в своем первом розыгрыше Лиги наций сборная Украины заняла девятое место, прекратив борьбу после основного этапа.

Если бы нам сказали о таком результате до начала турнира, его бы точно считали близким к идеальному. Но ведь аппетит приходит во время еды, и когда до выполнения плана максимум оставалось совсем немного, этот итог, конечно же, воспринимается несколько иначе.

Учимся ценить то, что есть

И даже несмотря на то, что сборная Украины сначала дала нам надежду, а потом не оправдала её, за этот турнир команда точно заслужила на благодарность. Это был наш первый опыт на таком уровне, и команда доказала, что она достойна быть здесь. Уровень финала восьми сине-желтые пока не тянут, но в этом нет ничего страшного. Главное, что наша сборная на правильном пути.

Теперь всё внимание на чемпионат мира, а в Лиге наций за команду будет интересно посмотреть уже в следующем сезоне: удержим ли этот уровень? А, возможно, замахнёмся на большее? К слову, в следующем году в Лиге наций можно будет болеть сразу за две украинские команды. Заняв 15-е место в мировом рейтинге, женская сборная Украины стала высшей среди команд, которые ранее не принимали участие в турнире, и получила право выступить в следующем розыгрыше. Так что украинский волейбол на подъёме, не так ли?

Вматериале использованы фото Getty Images, CEV