Определились полуфинальные пары Лиги наций
Франция сложила чемпионские полномочия
около 2 часов назад
Фото: Volleyball World
В мужской Лиге наций по волейболу завершились матчи четвертьфинальной стадии.
К Италии и Бразилии в полуфинал присоединились Польша и Словения. Поляки в трех сетах обыграли представителей Японии, в то время как словенцы победили чемпионов Олимпийских игр и последнего розыгрыша ЛН Францию.
Лига наций. Плей-офф. Четвертьфинал
Франция – Словения 1:3 (22:25, 25:15, 19:25, 18:25)
Польша – Япония 3:0 (25:23, 26:24, 25:12)
Напомним, что капитан сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Польши.