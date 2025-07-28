Женская сборная Италии второй раз подряд выиграла Лигу наций
Бронзовые медали завоевала команда Польши
около 10 часов назад
Италия – Бразилия / Фото - Yahoo
Женская сборная Италии одержала победу в розыгрыше Лиги наций-2025, «Финал восьми» которой проходил в польском городе Лодзь.
В чемпионском матче турнира итальянки взяли верх над Бразилией со счетом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).
Волейбол. Лига наций-2025. Лодзь (Польша). Финал. Женщины
Италия – Бразилия 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22)
Итальянские волейболистки второй раз подряд победили в розыгрыше Лиги наций. В прошлогоднем финале они обыграли сборную Японии (3:1)
Третье место в розыгрыше Лиги наций-2025 заняла сборная Польши, которая обыграла Японию со счетом 3:1 (25:15, 24:26, 25:16, 25:23).
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