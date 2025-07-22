Олег Шумейко

Связующий сборной Украины по волейболу Юрий Синица высказался Суспільне Спорт о матче «сине-желтых» с национальной командой Канады:

Комментариев нет, сами все видели. Мы играли, мы боролись. Да, не все получалось. Это не была наша лучшая игра, но, по моему мнению, это не была игра, как с сербами, например. Все разочарованы. Очень обидно, но мы боролись.

По моему мнению, нигде мы не сыграли хорошо, но и плохой игру тоже не назову. Просто сегодня этого было недостаточно. Не знаю (чего не хватило в третьей партии), это вопрос к тренеру. Потом он будет разбирать. Это спорт. Это же не слабая команда, они тоже хотели выиграть и бороться. Мы не забили, а они — забили. Они сыграли хорошо, а мы плохо.

Об итогах выступления в Лиге наций:

Я думаю, что вообще ни один человек на нас не ставил, что мы будем до последнего тура бороться за выход в плей-офф. Если бы мы играли по прошлогодним правилам, возможно, мы бы и прошли, если бы Китай сейчас не принимал Финал восьми. Не знаю, не хочу оправдываться. Результат — какой есть.

Напомним, что женская команда Украины выступит в Лиге наций-2026.