Олег Гончар

Украинский волейболист Олег Плотницкий намекнул на возможное возвращение в сборную Украины по волейболу.

В своем Instagram 28-летний спортсмен опубликовал фото из аэропорта с подписью: «Угадайте, что может произойти?».

Возможно, волейболист имеет в виду возобновление выступлений за национальную команду, карьеру в которой он закончил в марте 2025 года из-за конфликта с Федерацией волейбола Украины.

Отметим, что начиная с 12 сентября стартует чемпионат мира, где Украина в группе F будет соревноваться с Италией, Бельгией и Алжиром. Плотницкий, который выступает за итальянскую Перуджу, был капитаном сборной.

