Плотницкий намекнул на возвращение в сборную Украины по волейболу
Экс-капитан опубликовал загадочное фото в социальных сетях
33 минуты назад
Украинский волейболист Олег Плотницкий намекнул на возможное возвращение в сборную Украины по волейболу.
В своем Instagram 28-летний спортсмен опубликовал фото из аэропорта с подписью: «Угадайте, что может произойти?».
Возможно, волейболист имеет в виду возобновление выступлений за национальную команду, карьеру в которой он закончил в марте 2025 года из-за конфликта с Федерацией волейбола Украины.
Отметим, что начиная с 12 сентября стартует чемпионат мира, где Украина в группе F будет соревноваться с Италией, Бельгией и Алжиром. Плотницкий, который выступает за итальянскую Перуджу, был капитаном сборной.
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины ответил, сыграет ли Плотницкий на чемпионате мира.