Плотницкий помог Перудже выиграть третий подряд матч в чемпионате Италии
Украинец в матче с Гроттаццолиной набрал 7 очков
около 1 часа назад
Фото: Перуджа
Перуджа в матче девятого тура чемпионата Италии по волейболу одержала победу над Гроттаццолиной 3:0.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий за встречу заработал 7 очков – 6 в атаке и 1 на подаче. Отметим, что Перуджа продолжает лидировать в Суперлиге, имея преимущество над ближайшим преследователем в 3 очка, но сыграв на 2 встречи больше.
Чемпионат Италии
Гроттаццолина – Перуджа 0:3 (23:25, 21:25, 21:25)
Напомним, что Балта завершила выступления в еврокубках.