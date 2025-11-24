Плотницкий не спас Перуджу от поражения от чемпионов Италии
«Дьяволы» в четырех партиях уступили Трентино
около 2 часов назад
Фото: Перуджа
Перуджа в матче регулярного чемпионата Италии по волейболу потерпела поражение от триумфаторов Суперлиги прошлого сезона Трентино.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий провел на площадке 4 партии и набрал 10 очков – 7 в атаке, 2 на подаче и 1 на блоке.
Итальянская Суперлига
Трентино – Перуджа 3:1 (25:21, 25:16, 27:29, 25:23)
Напомним, что Барком-Кажаны уступили чемпиону Польши.