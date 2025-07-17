Полуян: «Мы не ожидали, что переведем игру на тайбрейк»
Доигровщик сине-жёлтых уверен, что национальная команда показала характер
около 1 часа назад
Игрок сборной Украины по волейболу Тимофей Полуян прокомментировал драматическое поражение в матче Лиги наций против Италии.
Напомним, украинская команда уступила действующим чемпионам мира со счетом 2:3 в пятисетовом поединке. Слова приводит Суспільне Спорт.
Мы не очень ожидали, что переведем игру на тай-брейк. Начало было очень сложным, особенно на подачах. Но мы сумели собраться, нашли свою игру и чувствовали себя значительно лучше.
Сборная Украины завоевала непростую победу над Нидерландами в Лиге наций.