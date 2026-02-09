Проект с Семенюк одержал трудную победу и закрепился на втором месте в чемпионате Польши.
Варшавяне в 5 партиях обыграли Шлепск
около 1 часа назад
Фото: ПлюсЛига
Проект в 20 туре чемпионата Польши по волейболу обыграли Шлепськ 3:2 и остались на втором месте ПлюсЛиги.
Центральный блокирующий варшавян Юрий Семенюк набрал 13 очков – 8 баллов в атаке (реализация 53 %) и 5 на блоке.
Чемпионат Польши
Шлепськ – Проект 2:3 (25:20, 20:25, 25:20, 21:25, 10:15)
Напомним, что Барком-Кажаны обыграли чемпиона Польши.
