Барком-Кажаны обыграли чемпионов Польши и увеличили победную серию в ПлюсЛиге до 3 матчей
Судьбу встречи украинского коллектива снова решил тай-брейк
7 минут назад
Фото: ПлюсЛига
Барком-Кажани в рамках 20 тура ПлюсЛиги одержали победу над чемпионами Польши Богданкой ЛЮК 3:2.
Для украинцев это третья подряд победа на тай-брейке. Несмотря на успешный результат, подняться выше 13-й позиции «кажанам» не удалось – расстояние от зоны вылета составляет 5 очков. MVP встречи стал доигровщик Лоренцо Поуп, который набрал 16 очков.
Чемпионат Польши
Богданка ЛЮК – Барком-Кажани 2:3 (22:25, 25:17, 21:25, 25:19, 12:15)
Определены полуфиналисты Кубка Украины.
Поделиться