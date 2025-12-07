Проект Семенюка одержал восьмую победу в сезоне чемпионата Польши
Украинец не сыграл в матче с Норвичем
около 2 часов назад
Фотография: ПлюсЛига
В проекте в десятом туре чемпионата Польши по волейболу обыграли Норвид 3:0.
Центральный блокирующий варшавян Юрий Семенюк на площадку не выходил. Проект поднялся на третью строчку в турнирной таблице ПлюсЛиги, имея за 10 игр 8 побед и 22 очка.
Чемпионат Польши
Норвид – Проект 0:3 (23:25, 17:25, 23:25)
