Семенюк с Проектом в 5-сетовом триллере победил в чемпионате Польши
Варшавяне в пяти партиях обыграли Шлепск
около 1 часа назад
Фото: ПлюсЛига
Проект в матче седьмого тура чемпионата Польши на тай-брейке победил Шлепск.
Центральный блокирующий варшавян Юрий Семенюк провел на площадке 3 партии. Украинец набрал 10 очков – 6 в атаке и 4 на блоке. После семи сыгранных игр Проект идет в турнирной таблице пятым с 5 победами и 14 очками.
ПлюсЛига
Проект – Шлепск 3:2 (23:25, 25:18, 21:25, 25:20, 15:11)
Напомним, что Барком-Кажаны уступили чемпиону Польши.
